30 personas contagiadas de coronavirus en Telefe

En tanto Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, confirmó que su hisopado dio negativo y buscó transmitirle tranquilidad a su novia y a todos sus seguidores. “Parece catastrófico que en estos tiempos, en los que no hay solución, te agarre Covid-19. Confiemos en que saldrá la cura y que con un simple pinchazo podremos volver a la normalidad”, expresó el joven en sus redes sociales y luego lanzó un comentario para la conductora: “Lizy, mi amor, te amo. Espero que te hayas sacado un peso de encima. Sé que estabas preocupada. No es tu culpa, quédate tranquila. Te mando un beso enorme”.

You May Also Like