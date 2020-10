La pandemia incrementó la fragilidad en personas con osteoporosis

María Belén Zanchetta, médica endocrinóloga, especialista en osteología y directora médica y académica de IDIM , sostuvo que, “en este contexto, los pacientes no toman sol y, por lo tanto, vemos cada vez más déficit de vitamina D, no hacen ejercicio “.

“El estilo de vida de los adultos mayores cambió: dejaron de hacer ejercicio, no se exponen al sol, cambiaron sus hábitos alimentarios, reciben menos visitas, están angustiados porque no ven a los nietos. El producto final es mayor fragilidad,” señaló Boietti.

Por otra parte, en este contexto de pandemia “hubo cambios en la atención hospitalaria : el familiar ya no podía acompañar al paciente internado, no lo podía asistir para alimentarse y se redujo el número de ingresos a las habitaciones para la realización de los controles diarios,” sostuvo el médico.

El médico precisó que el trabajo “multidisciplinario” que realizan en ese centro de salud reveló “una mayor fragilidad” de los pacientes, incluso el equipo de kinesiología detectó que “durante el postoperatorio inmediato, los pacientes no se movían, no se podían parar o les costaba mucho más hacer las actividades que habitualmente realizan”.

