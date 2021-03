Laporta: “Messi me felicitó; estoy convencido que se quiere quedar”

Todos los hinchas esperan por definiciones sobre el futuro de Lionel Messi, aunque uno de los candidatos no duda: aseguró que la Pulga continuará en el club catalán. “Seguro que sí” , expresó Víctor Font, quien quedó segundo en las elecciones, en diálogo con El Chiringuito , dejando en claro que confía en que el rosarino no se irá cuando termine su contrato en junio.

Por último, Laporta explicó que espera tener un informe de la situación del club y luego hacerle una propuesta a “La Pulga” para renovar su contrato, que finaliza en junio: “Podremos hablar. Haremos lo mejor para el Barça y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría podremos hacerle una propuesta atractiva a nivel deportivo. Podrá volver a ganar Champions. Estoy convencido de que se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero”.

You May Also Like