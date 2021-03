A 20 años de Gran Hermano argentino: la génesis del fenómeno que consolidaron las redes sociales

BLL: Sí y me parece que también cambiaron mucho las ficciones después, que pasamos del costumbrismo colorido, de la anécdota, a ficciones donde nos metíamos en contextos más reales con temas que no se habían tocado pero con los que todos convivíamos y la ficción también era una forma de enfrentarlos para empezar a solucionarlos, conocerlos o discutirlos. No fue una casualidad que entráramos en la línea de “Resistiré” en 2003, que tenía que ver con resistir lo que sucedía después de la crisis o que apareciera en serio la temática de apropiación de nietos e hijos; o “Vidas robadas” con la trata de personas.

El sociólogo, guionista y conductor que por entonces tenía 33 años y venía de producir “Videomatch” de Marcelo Tinelli, señaló que “hoy GH es un poroto al lado de las redes sociales pero en ese momento era algo fuerte y como canal líder teníamos que ser vanguardia: no podíamos plantear una pantalla distinta si no elegíamos algo que marcara un antes y un después”.

You May Also Like