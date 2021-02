A los 44 años falleció Dustin Diamond

Dustin Diamond falleció este 1 de febrero tras una batalla contra el cáncer en fase 4. Había sido diagnosticado en enero. Tenía 44 años.

La estrella de Saved by the Bell (Salvados por la campana) falleció el lunes por la mañana, según dijo su representante a TMZ. Su estado había empeorado drásticamente durante el fin de semana y se le retiraron los tubos de respiración para trasladarlo a un centro de cuidados paliativos. Su padre y su novia estaban a su lado cuando falleció.

Diamond, más conocido por su papel de Screech Powers en la querida serie de la NBC, que se emitió a finales de los 80 y principios de los 90, así como en sus spinoffs, entre ellos “La nueva clase”, fue hospitalizado a mediados de enero por un dolor generalizado. Diamond temía que se tratara de un cáncer debido a su historial familiar, que incluye la muerte de su madre por cáncer de mama.

Su equipo confirmó el diagnóstico de cáncer apenas unos días después a través de las redes sociales, y comenzó inmediatamente la quimioterapia para un carcinoma de células pequeñas en fase 4 que había hecho metástasis en los pulmones.

Después de su diagnóstico, los antiguos coprotagonistas de “Salvados por la campana”, Mario López y Tiffani Amber Thiessen, enviaron mensajes de apoyo, aunque Diamond tuvo relaciones difíciles con algunos de sus ex compañeros de reparto después de su mordaz libro de 2009 que detallaba su tiempo en el programa. Estuvo notablemente ausente en la popular reunión de “Salvados por la campana” de 2015 en “The Tonight Show”, así como en el reciente reinicio del programa de Peacock.

Saved by the Bell se transmitió de 1989 a 1993 y dio paso a las series derivadas Saved by the Bell: The College Years y Saved by the Bell: The New Class, en las que Diamond apareció. El año pasado se estrenó una secuela con muchos de los actores del elenco original, incluidos Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen y Mark-Paul Gosselaar, pero no Diamond.

Participó en un puñado de reality shows, incluyendo la quinta temporada de Celebrity Fit Club, The Weakest Link y Celebrity Boxing 2. En diciembre de 2013, apareció en un episodio de Where Are They Now? de OWN y en la 12ma temporada de Celebrity Big Brother.

Diamond enfrentó varias demandas por impuestos atrasados y procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pagos. También hizo un video pornográfico y produjo un documental revelador en Lifetime TV titulado “The Unauthorized Saved by the Bell Story”.

Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Mario Lopez on NBC’s “Saved By the Bell”

En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por una pelea en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio. Según documentos de la investigación judicial, Diamond y su pareja en ese momento, Amanda Schultz, confrontaron a tres personas (dos hombres y una mujer) en un bar cuando éstos los insultaron. Diamond sacó un cuchillo y apuñaló a uno de los sujetos. Tras esto, se retiraron del lugar. La policía constató que al llegar al bar observó “una significativa presencia de sangre”, pero la víctima no sufrió heridas graves.

“Dustin era un individuo gracioso y lleno de vida cuya gran pasión era hacer reír a otros. Era capaz de percibir y sentir las emociones de la gente a tal extremo que podía sentirlas — una fortaleza y un defecto a la vez”, escribió Paul.

Recientemente, interpretó un personaje basado en sí mismo en un episodio de 2017 de la serie animada Adult Swim “Your Pretty Face Is Going to Hell”. (Exitoina)

