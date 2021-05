A los 66 años falleció John Davis, la verdadera voz de Milli Vanilli

John Davis, el cantante cuya voz fue escuchada por millones de personas en el exitoso single de 1988 “Girl You Know It’s True” de Milli Vanilli, murió por Covid-19 a los 66 años de edad.

Su muerte fue anunciada por su hija Jasmin Davis a través de su página de Facebook. En la página de Go Fund Me que ha creado se puede leer: “Anoche perdimos: un padre, un hermano, un abuelo, un amigo… y un músico único. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y le echaremos mucho de menos, especialmente su sonrisa y su risa“.

La fama internacional de Davis llegó de forma indirecta: Milli Vanilli, un dúo franco-alemán formado por los modelos Fab Morvan y Rob Pilatus, alcanzó el estrellato pop a finales de los 80 gracias a una serie de éxitos como “Girl You Know It’s True”, “Baby Don’t Forget My Number”, “Blame It on the Rain” y “Girl I’m Gonna Miss You”.

La fama del dúo creció aún más cuando se supo que en realidad no cantaban sus canciones. El Grammy de 1989 a Milli Vanilli como mejor artista nuevo fue anulado.

Como el nombre Milli Vanilli se convirtió en sinónimo de fraude e inautenticidad, las identidades de los verdaderos cantantes, incluidos Davis, Charles Shaw y Brad Howell, fueron saliendo a la luz. Un álbum posterior de los cantantes, publicado bajo el nombre de The Real Milli Vanilli, fracasó.

Davis, originario de Carolina del Sur y que posteriormente se trasladó a Alemania, mantuvo su carrera musical tras la época de Milli Vanilli, actuando, entre otros, con Luther Vandross y, en ocasiones, con Fab Morvan colaboró en su proyecto Face Meets Voice.

En 1990, Milli Vanilli ganó un premio Grammy al mejor artista nuevo y, previamente, se habían comparado con Elvis Presley en una entrevista con la revista Time. Sin embargo, más tarde se supo que la pareja había hecho sincronización de labios y que los coristas, entre ellos Davis, habían cantado en realidad su éxito Girl You Know It’s True.

Tras el escándalo que se generó, el dúo franco-alemán, liderado por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, que vendió más de 30 millones de singles, fue despojado de su Grammy después de que Farian, Pilatus y Morvan admitieran el engaño en 1990.

“Vendimos nuestras almas al diablo“, dijo Pilatus durante una entrevista exclusiva de dos horas. Él y su compañero aceptaron hablar con el Times y contar su historia. “Mentimos a nuestras familias y a nuestros amigos. Defraudamos a nuestros fans. Nos damos cuenta de lo que hicimos para alcanzar nuestro éxito. Cometimos errores muy grandes y pedimos disculpas“.

“Rob y yo nunca quisimos que esto fuera así“, añadió Morvan. “Nuestro productor nos engañó. Firmamos contratos como cantantes pero nunca se nos permitió contribuir. Fue una pesadilla. Estábamos viviendo una mentira. La presión psicológica era muy dura. Era como si estuviéramos atrapados en una prisión dorada“.

Los problemas de Milli Vanilli en Estados Unidos comenzaron después de que rechazaran una aparición en el “Arsenio Hall Show”. Hall exige que los artistas actúen en directo. Pilatus, Morvan y su equipo estaban preocupados por su aparición. Nunca aparecieron en el programa.

Milli Vanilli fue un escándalo alimentado, como la mayoría de estos hechos, con ambición y codicia. Fueron dos jóvenes manipulados y manipuladores hasta llegar a los peldaños más altos del mundo del espectáculo. Fue la máquina de hacer mitos de la industria discográfica construida con una tecnología de grabación capaz de engañar, y fue un público más impresionado por la imagen que por el talento. (Exitoina)

