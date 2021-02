A los 79 años, falleció Chick Corea, la leyenda del jazz

Chick Corea, el virtuoso pianista que amplió el alcance del jazz durante una carrera de más de cinco décadas, murió el martes 9 de febrero a causa de un cáncer. Tenía 79 años de edad.

El comunicado de Facebook dice que Corea murió de “una rara forma de cáncer que fue descubierta muy recientemente”.

Corea fue el cuarto artista más nominado en la historia de los Grammy, con 65 nominaciones, ganando 23 veces. También obtuvo 3 premios Grammy Latinos, el mayor número de artistas en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.

Desde el straight ahead hasta el avant-garde, desde el bebop hasta la fusión, desde las canciones infantiles hasta la música de cámara, junto con algunas incursiones de gran alcance en obras sinfónicas, Corea un asombroso número de bases musicales en su ilustre carrera.

Sus composiciones “Spain”, “500 Miles High”, “La Fiesta”, “Armando’s Rhumba” y “Windows” son estándares del jazz. Fue miembro de la banda de Miles Davis a finales de la década de 1960, participando en el nacimiento del jazz fusión. Corea tocó en varios discos clásicos de Miles Davis, como “Black Beauty: Live at the Fillmore West” y “Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East”.

A través de sus álbumes de “Elektric”, fusión, trío y combo, Corea fue extremadamente prolífico. Pionero del teclado eléctrico junto a sus logros en el piano acústico, Corea ha interpretado recientemente las obras de Domenico Scarlatti, Bill Evans, Frédéric Chopin y Thelonious Monk en 2020’s Plays. (Exitoina)

