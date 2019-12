A Pablo Layus lo sacan del aire de América en el verano 2020

Pablo Layus siempre fue un clásico de las coberturas de verano en Villa Carlos Paz. Sin embargo, en diciembre de 2018, por una cuestión presupuestaria, en Intrusos se decidió que no viaje a la ciudad cordobesa. Meses después, se confirmó su salida del ciclo de Jorge Rial para sumarse al equipo de Pamela a la Tarde.

Con la confirmación de que Pamela David no continuará con su programa en 2020, se especulaba con la posibilidad de que el periodista igualmente esté en la cobertura de verano de la emisora de Daniel Vila. Sin embargo, otra vez se quedará sin pantalla en enero y febrero.

“Durante el lunes harán oficial que @AmericaTV no me va a necesitar durante el verano. Me tomo vacaciones en el canal pero sigo con El Lagarto de @ElDoce y a full con mis redes y sitio http://pablolayus.com.ar en Carlos Paz. En feb- marzo analizaré algunas propuestas del canal”, expresó Layus desde su cuenta de Twitter.

En América tienen pensados algunos proyectos a los que se podría sumar Pablo en marzo o abril, aunque en los pasillos del canal aseguran que la noticia de no hacer la cobertura veraniega no le cayó demasiado bien. Seguramente tras las vacaciones, y con aires renovados, pensará en las nuevas propuestas. (Exitoína)

