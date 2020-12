A un mes de la muerte de Maradona, los fiscales ponen su mirada sobre Luque y Cosachov

En la última semana también declararon en la causa tres médicos de la clínica Ipensa de La Plata donde no lo quisieron operar del hematoma subdural por no coincidir con el criterio médico de Luque.

Entre las falencias ya detectadas por los fiscales está que la enfermera que debía cuidar a Maradona la mañana de su deceso reconoció que no entraba a la habitación porque él la había echado y que escribió un informe con datos falsos sobre sus controles que no llegó a realizar.

“Ese no era un sitio adecuado para la internación domiciliaria de un paciente complejo como Maradona y hubo fallas en sus cuidados médicos que, de no existir, quizás hubieran evitado este desenlace”, dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

