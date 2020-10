“A veces, a las mujeres nos ponen en un lugar de alguien que molesta”, señaló Dolores Etchevehere

En otra parte de sus declaraciones, contó que “cuando he estado sentada frente del procurador de Entre Ríos, Jorge Amílcar, un asqueroso, yo iba con la denuncia en la mano y él me contestaba ‘tranquila chiquita, ya se te va a pasar'”.

Y en ese sentido, agregó: “Muchas veces a las mujeres nos corren hacia el lugar de la confusión, para debilitarnos, generar una situación de debilidad. Es un modus operandi. Nos atacan y piensan descartarnos, eliminarnos. Me han pasado cosas tremendas, que siempre he callado, para mantener una línea”.

