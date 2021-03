Abogados consideran que la reforma judicial servirá para comenzar a desarmar el “lawfare”

“Cuando el presidente Alberto Fernández habló del control cruzado (en la apertura de sesiones legislativas del Congreso, el pasado lunes 1º de marzo), se refería a que necesitamos más control sobre un poder que, fácticamente, se está auto-controlando: no tiene transparencia, no conocemos sus declaraciones juradas, es un poder vitalicio”, planteó la letrada.

You May Also Like