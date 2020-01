Acumuladores digitales: los que nunca borran los archivos de sus dispositivos

Los que coleccionan de todo, y no pueden deshacerse ni aún de lo que no sirve, son llamados acumuladores. Pero cuando lo que no podemos descartar son documentos virtuales, se habla de acumuladores digitales.

Y muchos caben en esta descripción, aún sin saberlo. Porque muy poca gente tiene la costumbre de eliminar los archivos innecesarios de sus dispositivos.

Un estudio realizado en Estados Unidos ofrece datos que sugieren que existen muchos “acumuladores digitales” en todo el mundo. Según esta encuesta, más de la mitad de los usuarios jamás eliminó archivos en sus dispositivos. Para completar, un 33% conserva documentos con al menos 10 años de antigüedad.

Lo que más cuesta eliminar, según la investigación sobre 2 mil personas, son las imágenes y los videos. El 41% prefiere conservarlos en sus equipos originales, y el 78% prefiere transferirlos a otro lugar de almacenamiento antes que borrarlos.

Para mantener nuestros equipos en su mayor capacidad operacional, es necesario hacer una limpieza periódica. Pero mucha gente sabe que debe hacerlo, pero nunca encuentra el momento adecuado. Aunque hay cientos de tutoriales que enseñan a eliminar archivos inútiles, pocos son los que los siguen.

El estudio, realizado por OnePoll a pedido de la firma Western Digital, también indagó en las excusas que presentan los acumuladores digitales para evitar eliminar sus archivos, que son muy variadas. La mayoría considera que algún día podrían necesitar ese material.

El 35 % de los entrevistados considera que son recuerdos importantes, el 32% confesó que les aburre la tarea de limpieza virtual, y un 26% admitió sentir cierta sensación de culpa. Deshacerse permanentemente de material que nunca podrá recuperarse, aún cuando no sea de utilidad, genera cierta angustia.

Pero lo más llamativo es que muchos acumuladores digitales comentaron que saber que guardan tantos archivos innecesarios les genera estrés y sensación de malestar. Por lo que borrar no les resulta fácil, pero guardar tampoco.

