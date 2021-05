Adrián Barilari no iría a comer con Mirtha Legrand “ni por un millón de dólares”

Sobre el final del cuestionario, y consciente de lo que había provocado, Adrián Barilari quiso poner paños fríos y cerró con una declaración de ironía explícita: “ Mirá que no dije que no la quiero, es más: la admiro por su edad y por cómo está. Un saludo a Mirtha. ¡Cómo la quiero a Mirtha! ”.

La respuesta tan terminante dio pie a que se barajaran opciones: “Es que ahora sí, cuando va un músico Juana los hace cantar. Además, no está Mirtha, así que tenés todo a tu favor”, le aclaró Jey entre risas. Pero nada: “ No, no iría, soy caprichoso ”.

La sorpresa divirtió al conductor, que lo quiso picantear: “Hay un palo verde, un millón de dólares”, pero ni así. “ No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar. Yo acá vengo porque con vos vamos a cantar ”, se excusó como pudo el cantante frunciendo el ceño.

“¿Irías a cantar al cumpleaños de Mirtha Legrand?”, le preguntó Jey Mammon en su habitual ping pong de preguntas inconexas. La respuesta de Barilari fue tajante: “ No, y directamente no iría al programa de Mirtha ”.

You May Also Like