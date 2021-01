Adrián Pallares criticó el accidente escatológico de Belu Lucius

Belu Lucius fue la protagonista de un accidente desopilante y escatológico en MasterChef Celebrity Argentina. Adrián Pallares habló del momento y criticó lo sucedido por tratarse de un programa que manipula comida.

El nombre de Belu Lucius se convirtió en tendencia el lunes por la noche luego de que la participante de MasterChef se hizo pis encima, literalmente hablando, mientras intentaba darle indicaciones a El Polaco en el mercado del reality de cocina de Telefe. La influencer no aguantó la risa y terminó orinándose encima, una situación que nadie querría protagonizar en un programa de televisión.

Adrián Pallares presentó el tema en Intrusos (América), y dijo: “Tuvo un accidente que a muchas chicas les suele pasar”.

Débora D’Amato, entendiendo la situación de Belu Lucius, comentó: “Me siento absolutamente identificada. Yo me hice (pis encima) un montón de veces. Sobre todo cuando te empezás a reír, querés dar indicaciones…”. Y agregó: “Ella fue mamá dos veces y cuesta mucho más contener cuando ya sos mamá. Lo digo porque me pasa. No sé si los de Belu fueron partos naturales o cesárea, pero si fueron partos naturales, no hay manera de controlarlo”, justificó la situación.

Pero ante la inesperada situación que superó los 16 puntos de rating, Pallares, el conductor que reemplaza a Jorge Rial en sus vacaciones, señaló más contundente: “Más allá de lo que le pasó puntualmente a ella (Belu), en otro momento de la televisión eso se hubiera editado“.

“Aparte de que es un programa que tiene que ver con la comida, básicamente. A mí no me gustó cuando lo vi, debo decirlo“, sentenció el periodista.

Recordemos que en la última emisión de MasterChef, Belu y El Polaco fueron a hacer las compras, pero debido a las normas que les dieron Santiago del Moro y el jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, uno de ellos tenía que ir con los ojos vendados, y el otro ser el encargado de guiarlo para que adquiera los productos necesarios de la receta que luego iban a preparar.

El cantante de cumbia tuvo que escuchar los gritos de la influencer, y atinó a agarrar lo que pudo, pero la cosa se puso aún más complicada cuando la morocha, dando un claro ejemplo del refrán que indica que “el que avisa, no traiciona”, indicó que “se estaba meando”. Y así sucedió.

Una vez que la cuenta regresiva de Santiago del Moro llegó a cero, Belu Lucius lanzó la revelación: “Chicos, me hice pis”. “Esto es un bochorno”, reconoció Lucius, que una vez que volvió a la cocina del estudio, se levantó el delantal y mostró las consecuencias de su accidente. “Estaba meada”, aseguró Analía Franchín, una de las testigos. (Exitoina)

Comentarios

comentarios