Adrián Ventura fue víctima de un nuevo blooper

Los bloopers en medio de la cuarentena ya son moneda corriente y lo positivo es poder reinventarse y resolver con eficacia para poder continuar el curso normal de la labor mediática. No será el primero ni el último, pero Adrián pasó un momento en el que combinó tensión, con risas e incomodidad frente a sus colegas que están al frente del ciclo, Paula García y Santiago Do Rego. (Exitoina)

Si bien los profesionales que trabajan en los medios están contemplados dentro de las actividades esenciales que continúan en ejercicio frente a la crisis, casi todos los estudios de televisión de las principales emisoras, reorganizaron su disposición en el piso, a fin de evitar la curva de contagio. TN se sumó a esta medida y por lo tanto, los periodistas no comparten los programas todos juntos en modalidad presencial. En este caso, quien no se pudo apersonar fue Ventura, hecho por el cual emitió la columna política desde su hogar, pero un “accidente técnico” lo desconcertó.

