Adriana Aguirre, sobre su acuerdo económico con Ricardo García

Instalada en Mar del Plata por su trabajo en la revista “Un loco súper show”, un espectáculo que se puede ver en el Teatro de La Campana, Adriana Aguirre es acompañada por Torry Palenzuela, quien además es el productor de la propuesta, y su exmarido Ricardo García.

Es sabido que Aguirre y García están separados hace tiempo, pero las idas y vueltas estuvieron presentes estos últimos años. Sin embargo, parece que la balanza se equilibró entre ellos y ahora pueden separar lo profesional de lo personal.

Luego de una escandalosa separación y de llegar a un acuerdo sobre la división de bienes mientras esperan que salga el divorcio, Adriana rompió el silencio y contó cómo se encuentra la relación con su ex pareja. “Para mí es un volver a empezar en todos los aspectos de mi vida, en el amor y en el trabajo, con mi edad y en medio de una pandemia que nos azota. Hemos venido a hacer temporada casi por amor al arte, como quien dice. Pero estamos trabajando y llenamos el aforo todas las noches“, declaró en diálogo con La Nación.

Y detalló: “Yo tuve Covid-19 el año pasado y compartí la cuarentena con Ricardo. En medio de todo eso hicimos el divorcio. Recién cuatro días antes de venir a Mar del Plata, a mediados de diciembre, pudimos firmar el acuerdo ante escribano público. Ya está todo listo y cuando termine la feria ingresará el expediente de divorcio. Hicimos todo de común acuerdo“.

En cuanto a por qué decidió trabajar con él a pesar de todo lo vivido, aseguró: “A mi ex ya lo perdoné, tenemos muy buena relación comercial y de trabajo. Eso está a la vista porque me pidieron ingresarlo en el elenco y acepté porque yo no le corto la fuente de trabajo a nadie y además nos llevamos bien en cuestiones de negocios. ¿Por qué no trabajar con él entonces? Tengo el privilegio de ser una figura convocante, el público me quiere y me sigue, y pude volver a trabajar. Obviamente no lo voy a desaprovechar”.

“Somos socios en unas cuantas cosas aunque ya no en el amor. No tenemos nada que ver en el amor. Él ya está conviviendo con una pareja que conoció hace dos años a mis espaldas, y fue lo que provocó esta ruptura. Me dijo que no se había enamorado pero no negó la relación. Y no soy una mujer que hace la vista gorda y mira para otro lado. No quiero que mi marido tenga una amante. Y él la tuvo, aunque ahora es su pareja“, confesó.

¿Cómo hizo para recuperarse de un golpe tan duro? Al respecto reveló: “Tuvimos una larga cuarentena juntos y en esos meses hablamos mucho, hasta que llegamos a un punto de inflexión. Y nos preguntamos: ‘¿ahora qué hacemos?’ Éste es un país monogámico, no estamos en Arabia o en países que aceptan la poligamia. Sé que hay hombres y mujeres que tienen sus amantes pero yo no puedo ser tan hipócrita conmigo misma, saber esa situación y aceptarla. Me di cuenta que esto no iba, que no había vuelta atrás y que él no iba a cambiar. Porque los tipos grandes, que pasaron los 65 años y son machistas, no van a cambiar su forma de ser ni su actitud. Me di cuenta que la que tenía que cambiar el juego era yo. Y me dije: esto da para un divorcio y no para otra cosa. Así fue. Nos llevamos bien como socios, somos honestos. Y me di cuenta que soy fuerte, guerrera y muy trabajadora“.

Por último, se refirió al acuerdo económico que llegó con él por los 26 años años que estuvieron juntos. “Hicimos la división de común acuerdo. Es una determinación que tomé, porque no podría pagarme ni un millón. Y no es una cifra que yo haya inventado sino que sacó mi abogado, en base a los 26 años de matrimonio. Y se paga en efectivo. Sé que Dios me va a premiar por el hecho de no hacerle daño a alguien que sí me hizo daño a mí“, comentó.

“Fue una división de bienes justa. Me compensa con las propiedades todo el daño que me hizo. Una vez más, vuelvo a empezar con mucha fuerza, como una buena guerrera que soy“, cerró. (Diario Show)

Comentarios

comentarios