Advierten que “la mayoría de las vacunas no tiene un tiempo límite para la segunda dosis”

En un contexto internacional donde distintos países plantean esquemas de vacunación contra el coronavirus en los que extendieron los plazos de la segunda dosis , especialistas argentinos sostuvieron este miércoles que “en todas las vacunas lo central es respetar el mínimo del intervalo entre dosis ” para no perder eficacia y que “la mayoría de las que conforman el calendario nacional no tienen un tiempo límite para aplicar el refuerzo”.

