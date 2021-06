Advierten que la violencia económica y patrimonial afecta más a las adultas mayores

No obstante, plantearon que si bien la independencia económica es importante, no es suficiente, ya que el 62% de mujeres que denunciaron violencia doméstica con un componente económico y/o patrimonial durante el año 2017, trabajaban de manera remunerada, según el informe “Violencia y Patrimonial de la OVD”, con lo cual, manifestaron que el solo hecho de generar recursos propios no garantiza la autonomía económica de las mujeres.

You May Also Like