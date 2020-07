Afirman que aún “no están demarcadas las zonas” del tercer pago del IFE

“Él tendrá sus opiniones y las expresa y nosotros también tenemos funcionarios que expresan sus opiniones. Las diferencias no son significativas, aunque en este caso quizás las formas no fueron las adecuadas”, expresó Cafiero.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que “todavía no están demarcadas las zonas” del país en las que sus habitante no registrados en la economía recibirán un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), anunciado por el presidente Alberto Fernández en la prórroga de la cuarentena estricta hasta el 17 de julio.

