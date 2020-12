Afirman que la ley de góndolas “ayudará a frenar los aumentos de precios y beneficiará a las pymes”

“Propiciamos conjugar política de mercado interno con política de mercado externo y potenciar nuestras exportaciones aún más porque hace diez años que no crecemos en cantidad de empresas que exportan y hemos caído en exportaciones de alimentos desde 2011 de US$ 30.000 millones a 26.000 millones y para eso es necesaria una política que haga que nuestros alimentos sean para el consumo interno y la exportación”, concluyó.

Tras remarcar que el sector no es “la causa de la inflación, sino la consecuencia”, Funes de Rioja recordó que “este año con precios congelados desde marzo, con sólo dos pequeños ajustes que no compensaron las alzas en los costos, igual la inflación subió”.

