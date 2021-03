Aguardan estudios médicos y peritajes para indagar al detenido por la captura de la niña

El letrado contó que el jueves fue a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, de Villa Lugano, donde permanece detenido Savanz y si bien no pudo tomar contacto con su cliente por los protocolos de prevención de coronavirus, logró que el imputado le firme la designación como su defensor particular.

Fuentes policiales informaron a Télam que durante las últimas horas el acusado recibió la visita de un abogado particular y que por el momento la Justicia no solicitó su traslado a los tribunales para la indagatoria.

