Agustín Aristarán: “La vacunación es un acto individual, pero su beneficio es colectivo”

“Buenas, me vacuné”, contó este jueves el humorista bahiense Agustín Aristarán.

“Tengo la Sputnik en mi cuerpo. Estoy recontento y no se me pegó nada. Sigo hablando igual y creo que no tengo un chip”, señaló en su cuenta de Instagram.

Aristarán, que se anotó “hace mucho tiempo”, contó que tiene “un pequeño problema bronquial, nada grave” y que “le llegaron un montón de mensajes, de los cuales un 97% fueron buena onda”.

“Hubo otros que no, que eran absurdos, pero no me voy a detener en ellos. Uno de los mensajes, que me llamó la atención, me felicitaba y me contaba que no se había anotado a pesar de tener una diabetes leve”, comentó.

“Anotensé, no es que le sacás el lugar a alguien por anotarte. No se guíen por lo que dicen, sino por la ciencia y los médicos, que son los que saben. Si estás dudando, anotáte. Creo en la ciencia, las vacunas y los médicos. La vacunación es un acto individual, pero su beneficio es colectivo”, agregó.

