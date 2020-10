Agustín Salvia, de la UCA: “Ya antes de la pandemia estábamos contra las cuerdas en lo social”

“Si bien alguna parte de esa población recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no compensaron un salario de 35 a 50 mil pesos por mes, por lo que cayeron abruptamente a la pobreza al mismo tiempo que aquellos pobres que no eran indigentes también caen en la indigencia”, precisó.

En ese sentido, Salvia apuntó que “eso afectó a la clase media que no era pobre y que no dependía de los planes sociales sino de su trabajo”.

“Bajó 20% la tasa de empleo registrado, lo que es una catástrofe, porque significa que casi 4 millones perdieron su trabajo, por eso el dato de pobreza del segundo trimestre no tiene que ver con un proceso inflacionario ni con que no creció el empleo, sino que se perdieron puestos de trabajo”, agregó.

