Agustina Kämpfer durísima con Nicole Neumann

Con pocas pulgas, Kämpfer le respondió filosa: “ Ay, Niki. Trataría de explicártelo pero, conociéndote, no lo entenderías. No está dentro de tus posibilidades intelectuales. En la sesión de 2018 llamaste ‘movida cool’ al movimiento de mujeres que luchaban unidas exigiendo el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, reclamando ni una muerta más por la clandestinidad. Llevá tu ignorancia a otra parte, por favor. Nos vemos en el programa “.

