Aíslan a Intrusos y Los Escandalones por dos casos de coronavirus

Luego de varias falsas alarmas y aislamientos por contactos estrechos, lamentablemente el coronavirus llegó a Intrusos en el espectáculo, donde Débora D’Amato confirmó que dio positivo de COVID-19 tras someterse a un testeo.

El diagnóstico de la panelista fue dado a conocer luego de que saliera a la luz que hubo otro caso positivo en América TV, y que también ponía en riesgo al equipo del programa de Jorge Rial, dado que fue en El Show de los Escandalones, ciclo de los domingos que conduce Rodrigo Lussich y que produce Adrián Pallares.

“Soy Covid-19 positivo. Mi hija, Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende”, reveló en sus redes sociales la periodista que es madre de una nena de 2 años.

“Lo mío fue percepción ante un positivo laboral cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella”, precisó Débora D’Amato, quien forma parte de Intrusos desde el año 2016.

“Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde, y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa pero no hay opción”, reconoció Débora, agradeciendo además a todos aquellos que se preocuparon por ella y su hija.

Soy #Covid_19 positivo.

Mi hija Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende.

Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el + de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella. — é ® (@deboradamato) January 16, 2021

Según informó el periodista Pablo Montagna, durante la próxima semana ambos envíos saldrán al aire a través de Zoom, modalidad que adquirieron no solo programas de América ante positivos de Covid, tales como Fantino a la tarde o Polémica en el bar, sino también de otras emisoras, como por ejemplo “Cortá por Lozano”.

El pasado jueves 16 de enero, en el histórico ciclo de farándula y espectáculos habían dado a conocer que su cronista de Villa Carlos Paz, Laura Loforte, fue aislada por haber tenido un contacto estrecho con Aníbal Pachano durante una nota, quien días atrás confirmó haberse contagiado el virus de la pandemia.

Afortunadamente, los dos hisopados a los que se sometió la periodista en Córdoba dieron un resultado negativo. “Nadie está exento a correr riesgo. Fui contacto estrecho ejerciendo mi trabajo, pero gracias al barbijo y a la distancia no me contagié. Seamos responsables y disminuyamos al máximo la posibilidad de contagio”, escribió Loforte en sus historias de Instagram. (Exitoina)

