Alarma en Boca por las Eliminatorias

Cardona, por su parte, no fue convocado , pero con la salvedad que recién se incorporaba a Boca y no tenía continuidad ni ritmo de juego. Ahora la mano puede cambiar porque ya tiene rodaje y no sorprendería que sea llamado .

El arquero es indiscutido en Boca, pero en la Selección el titular es Franco Armani . El caso del ex Lanús refleja a la perfección lo que piensan en el “Xeneize”: es un jugador clave que puede irse para no tener continuidad y llegar al duelo de la Libertadores sin rodaje. A eso hay que agregarle que se recupera de una distensión del sóleo izquierdo (ya se perdió el encuentro ante el “Granate” y podría estar afuera un partido más).

