Alarma en River por el cuadro febril de Maidana

En cuanto al resto de la enfermería, el lateral izquierdo Fabricio Angileri por ahora no se someterá a estudios tras retirarse con un fuerte dolor en la espalda ante San Lorenzo . El cuerpo médico lo va a evaluar cuando la delegación se entrene hoy, desde las 11, en el predio de Ezeiza. Si es una contractura que no le permite estar al 100%, probablemente no juegue el próximo compromiso .

El defensor fue desafectado de urgencia un día antes del duelo que terminó con derrota en El Monumental por 2-1, aunque los profesionales de la salud no relacionan su estado con un posible contagio de coronavirus, ya que sólo tiene fiebre y ningún otro síntoma. De todas maneras, la preocupación por posibles brotes en el fútbol argentino no cesa en medio de la segunda ola que azota al país, sobre todo al AMBA, donde se decretaron nuevas restricciones horarias.

