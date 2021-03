Alberto Cormillot quiere volver a ser padre a los 82 años

Luego de más de un año de casado, Alberto Cormillot sorprendió al revelar que tiene ganas de volver a ser papá a sus 82 años con Estefanía Pasquini.

A fines de 2019, el médico selló su compromiso con su colega en una especial boda y ahora confirmó que quiere agrandar la familia. El ex nutricionista de “Cuestión de Peso” ya es padre de Adrián y Reneé y es abuelo de tres nietas, Abril, Zoe y Emma.

De todas formas no teme volver a enfrentarse a la paternidad. “Si viene un bebé será bienvenido“, aseguró sin titubeos en “Es por ahí” ante la pregunta de Guillermo Andino sobre si quisiera volver a ser padre.

“Ella es joven, está muy ilusionada con tener su primer hijo y yo también. Así que fue una cosa hablada, y decidida, no es una sorpresa“, reconoció. Pero en cuanto a cómo se imagina como padre a su edad contó: “Hice varios acuerdos… Yo me levanto cuatro menos cuarto, así que a la noche no puedo levantarme. Y después hicimos un acuerdo en cuanto a pañales y tareas hogareñas que posiblemente no sea muy colaborador“.

Cormillot y Pasquini se conocieron casi diez años atrás cuando ella comenzó a trabajar en su clínica. La noticia tomó notoriedad por la diferencia de edad que se llevan ya que la nutricionista tiene 34 años. (Diario Show)

