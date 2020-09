Alberto Fernández: “A veces a algunos les duele renunciar a los privilegios”

Sin embargo, negó haber roto las relaciones con el gobierno porteño: “Vamos a seguir dialogando, ningún diálogo se rompe, a veces no se está de acuerdo o a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios, pero vamos a seguir dialogando, eso está garantizado; el diálogo es el modo, no conozco otro”.

Y añadió: “Venimos de un tiempo difícil en el que se dilapidó muchísimo dinero, nos endeudamos y ese dinero desapareció. Esa es la peor deuda. no es que nos endeudamos para producir: nos endeudamos para que la picardía hagan que ese dinero desaparezca y no beneficie a ningún argentino”.

You May Also Like