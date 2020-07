Alberto Fernandez advirtió que las reuniones sociales serán penalizadas: “Todos extrañamos el asado, pero no podemos”

“Todos extrañamos el asado y los picaditos, pero no podemos“, agregó también refiriéndose a los adultos argentinos. Además, Alberto Fernández ejemplificó: “Este encuentro con Larreta y Kicillof duró 61 minutos, en este ratito se contagiaron 268 argentinos y en este ratito se murieron 4 argentinos. Eso es el coronavirus, no nos descuidemos, el problema no lo superamos”.

You May Also Like