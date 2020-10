Alberto Fernández: “Cristina me dijo que escuche a la gente, no a lo que escriban o a los poderosos”

Asimismo, el mandatario apuntó contra Mauricio Macri y criticó duramente su gestión. “Yo he inaugurado hospitales que estaban terminados desde 2015, estoy entregando casas terminadas en 2015 que alguien decidió no entregarlas a argentinos que necesitan. Esos cuatro años son inexplicables, son la metáfora del olvido y hablan del tiempo en el que el Gobierno se olvidó de la gente”, sostuvo.

“Tenía razón Cristina cuando asumimos, me dijo ‘escuchen a la gente, no escuche a lo que escriban y a los poderosos’. Preste atención a la gente, y ahí me encuentro con la gente que sigue buscando trabajo, que sigue necesitando las casas, que sigue necesitando salud”, indicó.

