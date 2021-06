Alberto Fernández defendió el aumento de tarifas: “Hicimos lo mínimo y necesario”

Sobre el contexto en el que se llevan a cabo estas subas, indicó: “Es un momento en el que la economía y la inflación apremian a los argentinos”. No obstante, aclaró: “Yo no dejo de atender ese problema, lo asumo como un problema que tenemos pendiente de resolución y trabajamos todos los días”. En medio de la interna dentro del Gobierno sobre este tema, Fernández reconoció que se impuso el esquema de aumentos que defendía lo que quería el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, respecto al 15 por ciento de suba en la electricidad que impulsaba Martín Guzmán, ministro de Economía y jefe directo de Basualdo.

