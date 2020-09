Alberto Fernández dijo que la Argentina cumplirá con el FMI, pero “sin más sacrificio” de la gente

El FMI concedió en el segundo semestre de 2018 al gobierno de Mauricio Macri un préstamo por US$ 57.000 millones, de los cuales desembolsó US$ 44.000 millones, debido a que el presidente Alberto Fernández, una vez electo y antes de asumir, rechazó a fines del año pasado los tramos que restaban otorgarse.

“Lo que no vamos a hacer es pedirle a nuestra gente más sacrificio porque nuestra gente ya no está en condiciones de hacer más sacrificio”, aseveró Fernández, al reiterar el mismo compromiso planteado durante la negociación con los bonistas, cuyo proceso finalizó ayer con un éxito del 99%.

Así lo resaltó el jefe de Estado al anunciar esta tarde el cierre del proceso de canje de deuda por US$ 66.300 millones emitidos bajo legislación extranjera, por el cual Argentina tendrá un alivio en los pagos de US$ 37.700 millones en los próximos 10 años.

