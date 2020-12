Alberto Fernández, enojado con Rodríguez Larreta: “Debería estar agradecido”

En línea con esto, Alberto Fernández aseguró que los fondos extras que recibía la Ciudad eran para pagar la seguridad pero que se destinaron a otros lugares. “Le estamos pagando un punto más de coparticipación, que él no utiliza para pagar la seguridad, utiliza para pagar otras cosas. Él mismo dice ‘Nos vamos a quedar con menos escuelas, menos hospitales’. Pero si la plata no era para eso, era para pagar la Policía”.

Al ser consultado por la molestia del jefe de Gobierno, expresó: “En todo caso, debería estar agradecido de que no le pidamos que devuelvan lo que recibieron durante cuatro años y no le correspondía, porque somos buenos pibes, un paga Dios, ya te la gastaste, nos olvidamos”.

La tensión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta continúa desde el quite de fondos a la Ciudad y no parece tener tregua. En las últimas horas, el Presidente volvió a dar declaraciones muy duras contra el jefe de Gobierno porteño.

