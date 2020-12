Alberto Fernández enviará un proyecto de reforma impositiva al Congreso

De cara al inicio de un nuevo año, se conoció que Alberto Fernández enviaría un proyecto de reforma impositiva al Congreso. La información fue revelada por el diputado Carlos Heller, quien también aseguró que “está pendiente la Reforma Judicial”.

“Está pendiente la Reforma Judicial, que tiene media sanción del Senado. Hasta ahora no se trató porque no tenemos el número”, expresó el legislador en declaraciones radiales y aseguró que el presidente Alberto Fernández “va a mandar una reforma impositiva”. Heller reveló que la Reforma Judicial aún no fue tratada en la Cámara baja porque no tienen “el número”.

Por otra parte, el diputado celebró y destacó la ahora ley de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, de la cual fue coautor junto con Máximo Kirchner. “El aporte a las grandes fortunas es un gran éxito de nuestra política legislativa, y surgió del Congreso, no del Ejecutivo”, esgrimió.

Carlos Heller destacó la coalición que conformaron en el Congreso y remarcó: “Las leyes no se aprueban solo porque son buenas, sino porque lográs los votos”.

Previo a la aprobación de la ley del aborto, se conoció que la Cámara de Diputados había sancionado la nueva ley de Movilidad Jubilatoria, que recibió críticas de la oposición.

“El índice jubilatorio se va a sostener sobre 2 pilares, la evolución de los salarios y de la recaudación”, reveló y agregó: “Durante los años que funcionó la fórmula que votamos ayer las jubilaciones mejoraron y en los últimos 2 años se perdió buena parte de esa mejora”.

