Alberto Fernández hablará con Vladimir Putin por la Sputnik V

Ambas cancillerías arreglaron el encuentro virtual que mantendrá el presidente Alberto Fernández y su par ruso Vladimir Putin previo a que la Argentina realice la compra de 25 millones de dosis de las cuales 10 millones llegarán en diciembre y el resto en enero. Si bien el tema principal a conversar es la cura del coronavirus también tocarán otros temas de la relación bilateral.

La vacuna Sptunik V ya se encuentra siendo analizada por el AMNAT con el fin de, una vez adquirida, utilizarla lo más pronto posible en las personas que pertenecen al grupo de riesgo. “Si tuviera la vacuna rusa en diciembre por supuesto que me vacunaría, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan hacerlo. El día que me vacune será porque todos pudimos vacunarnos“, había dicho el jefe de Estado al respecto de la vacunación.

Por otra parte, finalmente desde el Gobierno aclararon que la aplicación no será obligatoria. Si bien la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, había confirmado que “por ley” debería ser utilizada, el ministro Ginés González García se encargó de contradecirla y aclaró cómo será el procedimiento.

“No va a haber una cosa de llevar por la fuerza a que se vacunen, pero vamos a instar, a convencer“, dijo el funcionario. Y advirtió: “Ahora hay toda una corriente antivacunas, inclusive que algunos periodistas andan haciendo publicidad de que no se van a vacunar. Eso es un comportamiento antisocial, porque la vacuna no es sólo prevención del individuo”.

