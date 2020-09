Alberto Fernández: “La Argentina central que tiene periferias no se puede tolerar más”

“Los chaqueños no son ciudadanos de segunda, son argentinos que merecen la atención que cualquier argentino merece”, aseguró el Jede de Estado al tiempo que apuntó: “No se soporta más un sistema económico que deja al margen a tantos. El país ya no puede esperar más, y esto lo digo para que construyamos una Argentina con una lógica distinta”.

