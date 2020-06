Alberto Fernández: “La intervención de Vicentin no fue una decisión de Cristina Kirchner”

En referencia a los rumores sobre que la vicepresidenta estuvo involucrada en la decisión, dijo: “Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina. No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica “. En tanto, manifestó: “Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa”.

