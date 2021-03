Alberto Fernández lanzó Procrear II: “Mi urgencia son los que no tienen casa o trabajo”

En ese sentido, cuestionó las negociaciones con el FMI y sentenció que podrían construirse 260.000 viviendas con la mitad de ese dinero que debe el Estado: “Cuando otros me apuran a renegociar con el Fondo, yo digo ‘miren mi urgencia son los que no tienen casa, techo, trabajo o los que han caído en el pozo de la pobreza’. Esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores. Quiero acordar en otros términos, que entiendan lo que ha pasado”.

“Hoy en día tener un techo es un derecho humano y tenemos que preservarlo y garantizarlo. Sentía tanta impotencia de ver casas maravillosas que habían quedado construidas en el año 2015 y que por razones inentendibles, que no sean otras de miserabilidad política, no sean entregadas a la gente que lo necesitaba”, comenzó.

