Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri: “No queremos multiplicar la estafa de los últimos cuatro años”

Fernández resaltó que “cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que queda desamparada y cada grifo que no se exporta son dólares que no ingresan al país para que se pueda seguir produciendo”.

“Le pregunté a su director qué le pasó en estos cuatro años y me explicó que redujo a la mitad su personal, la producción y además pagó USD 5 millones de intereses”, contó. Y añadió: “Ese no es un buen modelo de país, no sé a quién se le puede ocurrir pensar que es una buena República”.

You May Also Like