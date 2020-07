Alberto Fernández negó que busque ampliar la Corte Suprema, pero advirtió: “Funciona mal”

En este sentido, el posible cambio en la cantidad de integrantes del máximo tribunal generó críticas por parte de la oposición y la Justicia. “¿Ustedes saben que el 80% de las sentencias que dictan son rechazos que se ponen con una plancha que dice que por no ser sentencia definitiva no la tratan. Y que para poner esa plancha el trámite demora entre un año y medio y dos?”, lanzó el presidente.

Y continuó: “Toda mi vida he dicho que el problema de la Corte no está en el número, con cinco miembros puede funcionar. Lo que sí digo es que así funciona mal . Con cualquiera que usted hable le dice que está virtualmente paralizada”.

