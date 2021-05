Alberto Fernández: “Pfizer puso más obstáculos para no firmar que nosotros”

En ese sentido, el mandatario recordó que la vacuna alemana estadounidense fue la primera que aprobó el país y se preguntó: “¿Me querés explicar por qué, si fue la primera vacuna que aprobé, yo no la quiero comprar? Porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, -ahora está cambiándolas algunas- me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer”.

“Hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato, porque no iba a poder cumplirlo, que obstáculos que pusimos nosotros”, sostuvo el Presidente, en una entrevista que brindó por YouTube.

