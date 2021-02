Alberto Fernández sostuvo que “sin salud, no hay presente, y, sin educación, no hay futuro”

En su mensaje ante los ministros de Educación de todas las jurisdicciones, el primer mandatario consideró: “Nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”.

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “sin salud, no hay presente, y, sin educación, no hay futuro”, al clausurar este mediodía la reunión del Consejo Federal de Educación que se desarrolló en la residencia de Olivos, en la que se analizó el regreso de las clases presenciales con protocolo en todos los niveles educativos del país, en el contexto de la pandemia.

You May Also Like