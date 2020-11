Alejandro Fantino preocupado por su salud

El conductor relató un episodio que vivió en las últimas horas y que encendió una luz de alerta. “Me ardía el pecho, no me entraba el aire“, detalló.

A mediados de agosto, después de dos semanas de aislamiento y reposo por contraer coronavirus, Alejandro Fantino recibió el alta. Poco a poco fue retomando su rutina habitual y creó haber dejado toda esa pesadilla atrás, pero no fue así.

La semana pasada volvió a jugar al tenis después de un largo tiempo y hubo algo que lo preocupó. “Hoy me pasó algo y es una clara consecuencia de haber sufrido la enfermedad… Estaba jugando con un amigo al tenis y me tuve que arrodillar en la cancha. Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho… no podía respirar“.

“Esto es algo que no me había pasado nunca en la vida, y eso que juego al tenis desde que tengo seis años“, agregó Fantino antes de hacer un mea culpa: “No me hice los estudios cardíacos ni nada, la verdad, pero esto es claramente algo de la enfermedad“.

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios