Alerta en Android: instan a eliminar de inmediato 21 apps maliciosas

La mayoría de las aplicaciones apuntadas no parecen sospechosas a primera vista, y por eso pueden pasar desapercibidas para los usuarios con menos experiencia. Tal como señalamos, la principal incomodidad que generan reside en que no sólo muestran publicidades dentro de sus entornos sino que bombardean con más anuncios, que en muchas ocasiones aparecen fuera de las apps. En este orden, el usuario no logra identificar de dónde proviene ese contenido indeseado.

La tienda de aplicaciones de Google vuelve a ser la base de operaciones de una serie de herramientas de cuestionable accionar, que especialistas en seguridad informática recomiendan eliminar de inmediato. Se trata de un total de 21 apps para Android que invaden los dispositivos con anuncios no deseados , incluso cuando no están en uso.

