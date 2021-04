Alerta en Boca: Zambrano, aislado por contacto estrecho de coronavirus

Si bien todavía Russo no lo confirmó, Agustín Rossi sería titular por la Copa de la Liga Profesional, para guardar a Esteban Andrada para la Libertadores. En consecuencia, el once sería con Rossi; Julio Buffarini; Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate.

Por este motivo, Russo no lo tendrá en cuenta para el sábado recibir a Atlético Tucumán -tal como hicieron con Maroni y Obando ante Unión- mientras que su presencia en Bolivia para visitar a The Strongest en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores es toda una incógnita en este momento.

