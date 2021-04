Alerta por barbijos truchos del Conicet: las claves para no caer en el engaño

Por otra parte, Gontmaher resaltó que la falsificación se realizó sobre los tapaboca de color lila y, no así sobre el nuevo “Atom Black”. “Es una nueva versión, la hicimos negra a pedido de la gente porque hoy se ha transformado en una especie de prenda y la querían así pero este modelo solo se vende por la página web, todo lo que está a la venta que sea negro lo hacemos nosotros, no hay de estos barbijos en las redes sociales y si los hay son truchos”, indicó.

“No todo pasa por lo económico sino por la salud, no se trata de una remera, no se puede jugar con la salud de la gente, el que se anima a hacer eso no tiene perdón de dios”, agregó.

