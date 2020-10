Alex Caniggia amenaza con renunciar al Cantando 2020

Tras su tenso cruce con Oscar Mediavilla,Alex Caniggia amenazó con renunciar al Cantando 2020. Este lunes, el participante anunció su decisión en Los ángeles de la mañana y explicó los motivos por los cuales no tendría intenciones de seguir en el reality de eltrece.

Molesto por el cero del productor musical que lo mandó a sentencia, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia volvió a hablar de su pelea con el esposo de Patricia Sosa. “A mí, la verdad, me parece un maleducado. Por ahí yo sí me zarpo, tiro alguna, pero nunca insulto. Yo tengo educación internacional. Es un hombre grande. No sé como Marcelo [Tinelli], Fede Hope o el “Chato” [Prada] no lo echaron todavía“, señaló.

Tras asegurar que después del intenso ida y vuelta no se volvió a cruzar con el productor, el cantante aclaró que no le cree sus disculpas. “Ahora se quiere hacer el bueno y pide disculpas porque sabe que quedó mal. Yo soy jodón siempre. No soy soberbio, soy canchero, banana, pero jamás insulto“, repitió indignado.

https://www.instagram.com/p/CGbCFC1ps-v/?utm_source=ig_embed

Si bien aseguró que aceptó unirse al certamen de canto porque le pareció divertido, Alex advirtió que está pensando seriamente en renunciar. “Me pareció divertido y dije ‘voy a joder, total canto bien’. No sé si voy a volver igual. Capaz que renuncio. No voy ni me presento hoy“, reveló ante la mirada atónita del conductor.

Mientras De Brito indagaba sobre los motivos por los cuales quiere renunciar, el mediático aclaró: “Porque el hombre mayor me dijo que me iba a poner un menos 10 y se van a poner de acuerdo con todo el jurado y me van a echar. Ni en pedo voy a dejar que me echen. Si se complotan, me van a querer echar (…). A mí nunca me regalaron puntaje como sí hicieron con otros. Mediavilla me pone un cero porque me tiene bronca“.

Al tiempo que el periodista intentaba convencerlo para que no abandone el certamen, Caniggia reflexionó sobre qué pasaría si va al teléfono: “Si voy al teléfono los barro a todos, no tengo rival. Soy imbatible” Y ya dudando sobre si seguir o no en el ciclo, lanzó: “De acá a la noche hay muchas horas, esto es minuto a minuto“. (La Nación)

