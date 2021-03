Alonso: “Este River le pone la camiseta a Boca y le gana”

Con Boca clasificado tras vencer a Defensores de Belgrano, el mundo fútbol aguarda que River haga lo propio frente a Atlético Tucumán para que haya un nuevo Superclásico en los octavos de final de la Copa Argentina. Norberto Alonso, ídolo millonario, se animó a palpitar el posible cruce con el “Xeneize” y, además, imaginó lo que hubiera sido compartir equipo con Diego Maradona en Núñez y apuntó contra Juan Román Riquelme por sus últimos dichos.

Consultado sobre por qué le cuesta tanto al conjunto de La Ribera ganarle al equipo de Marcelo Gallardo, el “Beto” explicó: “Son ciclos. Hoy River es mucho más que Boca, no hace falta ser un genio para darse cuenta. En Boca se producen todos los quilombos, en River no”. Y también admitió en Super Deportivo Radio que “sucedía lo contrario con Bianchi en Boca”.

Además, el ex futbolista de La Banda se refirió al duelo que podría darse contra el club azul y oro en la próxima instancia de Copa Argentina: “¡Otra vez arroz, jaja!”. Y agregó: “Boca respeta la camiseta de River mucho, como antes no se daba. Psicológicamente, cuando un equipo te tiene de hijo es difícil ganarle. River en este ciclo pone la camiseta y le gana”.

Las palabras del vicepresidente segundo del “Xeneize” desde el palco en La Bombonera luego del 1-1 todavía siguen retumbando y Alonso opinó al respecto: “Yo a Román siempre lo he respetado porque ha sido un gran ’10’. No quiero polemizar, porque vos viste lo que es Boca en el vestuario, el otro día el colombiano (Fabra) le pegó un cachetazo a un compañero y lo vio todo el mundo, y nosotros, River, no estamos para un cabaret, las cosas las arreglamos adentro. Román si quiere hacer ese tipo de declaraciones, lo respeto, pero no comparto. En River se entra al vestuario o a la parte dirigencial y está todo controlado”.

Ya sobre el cierre, el campeón de la Copa Intercontinental de 1986 fantaseó con lo que hubiese pasado si Maradona llegaba a River en sus años jóvenes antes de pasar a Boca: “Si Diego jugaba en River se terminaban los campeonatos, ganábamos todos los torneos por 10 puntos. Con Diego podríamos haber hecho un desastre, por eso se lo trajo a Kempes, para equiparar los campeonatos. Con Diego se hacía todo más fácil”.

Comentarios

comentarios