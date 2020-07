Amalia Granata cruzó a Pampita por su pelea con Mariana Brey

“Pampita no sale porque sí. Le hizo prensa gratis al programa, si no pasaba desapercibido. Ahora le van a subir los auspiciantes y va a facturar más. En ese sentido, es tipo Wanda Nara. Se hizo el caldo gordo ella misma“, aseguró.

Este sábado en Polino auténtico trataron el tema, y Amalia Granata tuvo una picante teoría sobre Pampita. “Ella justo regresó con un programa que no pincha ni corta el lunes y, después de esto, un programa que no le interesa a nadie, estuvo toda la semana en boca de todos. Ella es vivísima“, expresó haciendo referencia a Pampita Online.

